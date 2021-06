Javi Martínez hat nach seinem Abschied vom FC Bayern offenbar einen neuen Klub gefunden.

Der spanische Defensivspieler heuert bei Qatar SC in der katarischen ersten Liga an. Auf dem Twitter-Kanal des Klubs meldete sich der 32-Jährige mit folgenden Worten: "Hallo an alle meine Sportfreunde in Katar. Ich freue mich euch mitteilen zu können, dass ich euch sehr bald sehen werde."

Martínez hatte den FCB vor wenigen Wochen verlassen, weil sein Vertrag nicht mehr verlängert wurde. Insgesamt neun Jahre spielte er in München, gewann in jedem Jahr die Meisterschaft und gleich zweimal das Triple.

Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass der Abwehrspieler zu Athletic Bilbao zurückkehren könne. Von dem Spanien-Klub war er 2012 für die damalige Bundesliga-Rekordsumme von 40 Millionen Euro nach Bayern gekommen.