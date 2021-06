Sven Ulreich zurück beim FC Bayern!

Am Freitag vermeldete SPORT1, dass der 32 Jahre alte Torhüter in der neuen Saison wieder das Trikot des deutschen Rekordmeisters tragen wird.

Anzeige

Klar ist: Ulreich ersetzt Alexander Nübel (wird an die AS Monaco verliehen) als Nummer zwei hinter Manuel Neuer.

Eine Rolle, die er schon von 2015 bis 2020 innehatte, ehe er in der abgelaufenen Saison zum HSV gewechselt war.

Doch wie laufen die nächsten Tage bis zur offiziellen Vertragsunterschrift genau ab und wie geht es dann für Ulreich weiter?

Nach SPORT1-Informationen wird Ulreich am Montag den Medizincheck absolvieren und im Anschluss einen Vertrag über ein Jahr mit einer Option auf ein weiteres unterschreiben.

Am 5. und 6. Juli steht dann für Ulreich und die Bayern-Spieler, die nicht bei der EM dabei sind, die Leistungsdiagnostik an, ehe der neue Trainer Julian Nagelsmann am 7. Juli zum offiziellen Trainingsauftakt bittet.

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und bei allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Ulreich und der HSV: Keine Traumehe

Mit dem HSV hatte Ulreich als Nummer eins den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Daraufhin einigten sich der Torhüter und der Klub auf eine vorzeitige Auflösung des bis 2023 laufenden Vertrags.

Beim HSV wurde der fünfmalige Deutsche Meister und Champions-League-Sieger von 2020 nicht glücklich.

"Bei der gemeinsamen Analyse mit den Verantwortlichen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es für alle das Beste ist, wenn sich die Wege in diesem Sommer bereits wieder trennen", wurde Ulreich damals zitiert.

Ulreich hütete 32 Mal den Kasten des HSV und blieb dabei neun Mal ohne Gegentor. Nun zieht es ihn zurück an die Isar.