Wie lange bleibt Kingsley Coman dem FC Bayern erhalten?

Bekanntlich wollen die Münchner seinen 2023 auslaufenden Vertrag langfristig verlängern (Bericht: Wird Sanés Gehalt zum Bayern-Problem?).

Da das Management des 24 Jahre alten Franzosen zukünftig bis zu zwölf Millionen Euro netto Jahr fordert, liegen die Gespräche derzeit auf Eis. Denn die Bayern-Bosse sind nur bereit, seine aktuellen Bezüge um eine Million Euro zu erhöhen, sodass er 13 Millionen Euro brutto verdienen könnte. Coman will jedoch das Doppelte! (SPORT1 berichtete exklusiv)

Verlängert der Flügelspieler nicht, kann er bei einem passenden Angebot bereits in diesem Sommer wechseln!

Nagelsmann hofft auf Comans Verbleib

Mit Manchester United enthüllt Chefreporter Florian Plettenberg in der neuen Folge seines Podcasts "Meine Bayern-Woche" (erscheint diesen Freitag) nun einen ersten konkreten Interessenten für Coman! Bereits im vergangenen Sommer wollte der englische Rekordmeister Coman unbedingt verpflichten und bot ihm acht Millionen Euro netto pro Jahr. Doch die Bayern erklärten ihn für unverkäuflich.

Die Red Devils haben seinen Vertrags-Poker beim FC Bayern nun erneut im Blick und haben ihren Transfer-Wunsch bereits hinterlegt. Auch Neu-Trainer Julian Nagelsmann soll bereits vom Interesse aus Manchester erfahren haben. Er hofft aber inständig darauf, dass Coman verlängern wird.

Ohnehin ist man sich beim FC Bayern einig, dass Coman selbst unbedingt bleiben will. Vielmehr, so der vereinsinterne Tenor, seien die um den Spieler herumschwirrenden beratenden Parteien, zu denen sein Vater und Agent Pini Zahavi gehören, der Grund, dass es im Binnenverhältnis mit den Münchnern derzeit knirscht.

Sancho ist die A-Lösung

Allerdings: Coman ist für Manchester United nur die B-Lösung auf dem Flügel und würde erst dann ein konkretes Angebot abgeben, sollte deren Wunschspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund nicht zu bekommen sein. Nach SPORT1-Informationen haben die Engländer dem BVB ein erstes Top-Angebot in Höhe von rund 70 Millionen Euro unterbreitet. Die Dortmunder Verantwortlichen fordern jedoch 95 Millionen Euro (Alle Transfergerüchte im Transferticker)

Coman wäre günstiger zu haben! Der FC Bayern dürfte bei einem Angebot ab 50 Millionen Euro ins Grübeln kommen. Sollte Coman die Bayern tatsächlich verlassen, soll für Nagelsmann ein weiterer Flügelspieler verpflichtet werden.

Auf welchen Positionen sich Nagelsmann Verstärkung wünscht und welche Eigenschaften diese Spieler mitbringen sollen, erfahrt Ihr in der neuen Folge von "Meine Bayern-Woche".