Fiete Arp zurück im Norden!

Was SPORT1 bereits vor einigen Tagen berichtete, ist nun offiziell. Jann-Fiete Arp wechselt vom FC Bayern zu Holstein Kiel. Der Stürmer wird für eine Saison an den Zweitligisten ausgeliehen.

"Mit Fiete Arp gewinnen wir einen hochtalentierten, jungen Stürmer mit norddeutschen Wurzeln, der bei uns in Kiel die Möglichkeit hat, sich in unserem Umfeld weiterzuentwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass Fiete uns mit seinen Qualitäten und seiner Variabilität in der Offensive bereichern wird", sagte Kiels Sportchef Uwe Stöver.

2017 schaffte Arp als 17-Jähriger den Sprung in den Profikader des Hamburger SV und bestritt insgesamt 38 Partien in der Bundesliga und 2. Liga. Von dort ging es für ihn zu den Bayern.

Fiete Arp beim FC Bayern ohne Chance

Bei den Münchnern hat der 21-Jährige zwar noch einen Vertrag bis 2024, der ihm pro Jahr bis zu fünf Millionen Euro brutto einbringt. Der Durchbruch bei den Profis gelang ihm bisher aber nicht.

Zudem hat Julian Nagelsmann andere Pläne in der Offensive, und die Regionalliga mit Bayern II kam für Arp nicht in Frage.

"Nach Gesprächen mit Fiete und seinem Management haben wir entschieden, Fiete für eine Saison an Holstein Kiel auszuleihen", wurde FC Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Pressemitteilung der Münchner zitiert.

"Fiete hat beim FC Bayern bisher leider nicht zeigen können, was in ihm steckt, bedingt auch durch zwei langwierige Verletzungen, die ihn sowohl im ersten als auch im zweiten Jahr die Saisonvorbereitung gekostet haben. Bei den Kielern hat er die Chance auf eine Luftveränderung und wir hoffen, dass er seine Qualitäten neu entwickeln kann. Ich möchte mich bei Holstein Kiel für den guten Austausch bedanken."

