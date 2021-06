In einem Jahr läuft der Fünfjahresvertrag aus, den Corentin Tolisso bei seinem Wechsel von Olympique Lyon zum FC Bayern unterschrieben hat. Seine Zukunft ist daher schon in diesem Sommer ungewiss.

In den nächsten Wochen soll eine klare Entscheidung fallen: Vertragsverlängerung oder Verkauf. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße scheinen zu Letzterem zu tendieren. Das berichten auch kicker und Bild. (Transfermarkt: Die heißesten Gerüchte im Transferticker)

Interessenten gibt es für den Franzosen bereits. Eine heiße Spur führt nach Italien: Nach Informationen von Sky Italia hat Juventus Turin Kontakt zu dem 26-Jährigen aufgenommen. Die alte Dame des italienischen Fußballs hatte bereits vor dessen Wechsel zu den Bayern ein Auge auf Tolisso geworfen. Im letzten Jahr hatte es einen zweiten Anlauf gegeben.

Tolisso verpasste 78 Pflichtspiele für die Bayern

Wegen der derzeitigen Situation stehen die Zeichen der Zeit nun günstig - ein dritter Anlauf könnte erfolgreich sein. Das Problem: Tolisso soll bei Juve nicht die erste Wahl für eine Verstärkung im Mittelfeld sein. Wunschlösung ist demnach Sassuolos Manuel Locatelli. An dem 23-Jährigen sind allerdings viele andere Top-Klubs dran, weswegen die Turiner gleichzeitig mit Tolisso verhandeln wollen.

Bei den Bayern wurde Tolisso immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Seit dem Jahr 2017 verpasste er insgesamt 78 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister.

Am Dienstagabend wird Tolisso mit Weltmeister Frankreich in München auf Deutschland treffen. Vielleicht ist es für längere Zeit sein letztes Spiel in der Allianz Arena. (EM 2021: Frankreich - Deutschland am Dienstag ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)