Bahnt sich da etwa ein Schalke-Comeback an?

Wie SPORT1 erfuhr, sucht S04 nach einem Torwart-Herausforderer, der in der Zweitliga-Saison Druck auf Routinier Ralf Fährmann (32) ausübt – und dieser könnte Timon Wellenreuther heißen!

Erste Gespräche zwischen den Verantwortlichen des Absteigers und dem 25 Jahre alten Keeper hat es bereits gegeben.

Wellenreuther war vor einem Jahr aus der niederländischen Eredivisie von Willem II zum RSC Anderlecht gewechselt und gehörte zwischendurch zu den stärksten Keepern der Jupiler League. Beim belgischen Spitzenverein löste er zwischendurch die etatmäßige Nummer 1 Hendrik Van Crombrugge, der wegen einer Rückenverletzung mehrere Monate ausfällt, ab und stand 22 Spiele in Folge im Kasten.

Kurz vor den Meister-Playoffs wurde der Ex-Schalker aber überraschend abgesägt. RSC-Cheftrainer und Ex-HSV-Profi Vincent Kompany nahm Wellenreuther vor zwei Wochen aus dem Tor und gab dem 18-jährigen Bart Verbruggen die Chance.

Wellenreuther und Schalke? Könnte passen!

Nun strebt Wellenreuther, der in Anderlecht noch einen Vertrag bis 2024 hat, eine Veränderung an. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft. Neben Schalke haben auch noch zwei weitere Klubs aus Europa ihr Interesse am gebürtigen Karlsruher hinterlegt haben.

Wellenreuther zurück zu Schalke? Das könnte passen.

Von 2014 bis 2017 stand der 1,88-Meter-Mann bereits bei S04 unter Vertrag und war zwischendurch ein Jahr an RCD Mallorca verliehen. Der frühere U21-Nationalkeeper kommt auf acht Einsätze in der Bundesliga und zwei in der Champions League für die Königsblauen.

Das abgeschlagene Schlusslicht der Bundesliga ist auf der Suche nach einem starken Keeper, der in der kommenden Saison den Konkurrenzkampf mit Urgestein Fährmann annimmt.

Rönnow geht - was macht Langer?

Trauen die S04-Bosse das Markus Schubert etwa nicht zu? Der 22-jährige Keeper kehrt im Sommer nach einjähriger Leihe von Eintracht Frankfurt zurück und hat bei den Knappen noch einen Vertrag bis 2023. In Frankfurt spielte Schubert nicht und saß zuletzt auch bei der U21-EM nur auf der Bank.

Der Ersatzmann hat bereits tatkräftig angekündigt, dass er dazu beitragen wolle, dass auf Schalke wieder "der sportliche Erfolg zurückkehrt".

Fraglich auch, was mit Routinier Michael Langer (36) passiert. Der Vertrag mit der langjährigen Nummer 3 läuft zum 30. Juni aus.

Leih-Keeper Frederik Rönnow kehrt nach der Saison zu Stammverein Eintracht Frankfurt zurück. Mit dem Dänen planen die Schalker nicht mehr.