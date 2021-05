Er ist wohl einer der begehrtesten Shootingstars im europäischen Fußball: Eduardo Camavinga.

Der 18 Jahre junge Mittelfeldspieler von Stade Rennes hat das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs geweckt. Auch beim FC Bayern ist Camavinga ein Kandidat.

Camavinga von Bayern-Interesse geschmeichelt

Nun hat sich Camavinga selbst zu seiner Zukunft geäußert. "Man fühlt sich geschmeichelt und es ist schön, dass sich Teams wie Real Madrid oder Bayern für einen interessieren", sagte Camavinga der AS zufolge in einem Telefoot-Interview.

Sein Vertrag in Rennes läuft 2022 aus, laut The Athletic hat sich Camavinga gegen eine Vertragsverlängerung entschieden. Ein Abgang im Sommer gilt daher als wahrscheinlich, schließlich will sein Klub einen ablösefreien Wechsel im kommenden Jahr verhindern.

Camavinga lässt seine Zukunft offen

Aber wohin führt der Weg des dreimaligen französischen Nationalspielers?

"Ich habe mit meiner Familie noch nicht entschieden, was ich machen werde", verriet Camavinga.

Das sind Bayerns Chancen auf Camavinga und Co.

Fest steht: Interessenten müssten für Camavinga tief in die Tasche greifen. Bis zu 50 Millionen Euro Ablöse könnten für den Youngster, dessen Marktwert laut transfermarkt.de bei 60 Millionen Euro lieg, fällig werden.

Dimensionen, die einen Wechsel zu den Bayern eher unwahrscheinlich erscheinen lassen. Nach SPORT1-Informationen der Rekordmeister im Sommer zurückhaltend auf dem Transfermarkt agieren, die Bayern schielen vermehrt auf ablösefreie Spieler.