Findet Leipzigs Südkorea-Knipser in England sein Glück?

Für rund 15 Millionen Euro ist Hee-Chan Hwang im vergangenen Sommer von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt.

Nach nur einem Jahr könnte es den 25 Jahre alten Mittelstürmer schon wieder wegziehen. Denn nach SPORT1-Informationen steht 32-malige Nationalspieler Sükoreas bei einigen Vereinen aus der Premier League auf dem Zettel. West Ham United und Everton, deren Trainer Carlo Ancelotti ist, sind besonders heiß auf den Rechtsfuß, wollen ihn gerne fest verpflichten.

Beide Teams interessierten sich bereits in der Winterpause für ihn.

Hwang folgte Nagelsmanns Ruf

Da Hwang keine Ausstiegsklausel besitzt, müssen die Engländer blechen. Im Raum steht eine Ablösesumme um die 15 Millionen Euro.

Bereits vor seinem Wechsel nach Deutschland war Hwang in England hoch im Kurs. Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann wollte ihn aber unbedingt verpflichten, Hwang folgte seinem Ruf. Im vergangenen Winter soll der zukünftige Bayern-Trainer sein Wechsel-Veto bei seinem Wunschspieler eingelegt haben, weil er im Meisterschaftskampf in der Rückrunde nicht auf Hwang verzichten wollte (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga).

In Leipzig wurde der Südkoreaner aber nie richtig glücklich. In der laufenden Spielzeit kommt er auf nur 514 Pflichtspielminuten (2 Tore). Eine Corona-Erkrankung im Ende November setzte ihm schwer zu und einen Monat außer Gefecht. Mittlerweile ist er aber wieder topfit. Gut möglich, dass er seine Qualitäten bald in England unter Beweis stellen kann. Die Verhandlungen sollen in der heißen Phase sein.