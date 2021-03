Die Situation von Alexander Nübel in München ist derzeit kompliziert.

Der künftige Vereinsboss Oliver Kahn betonte zuletzt zwar, dass Nübel als Nummer zwei hinter Manuel Neuer weiter beim FC Bayern bleiben soll.

Lockt Ex-Bayern-Trainer Kovac Nübel nach Monaco?

Nübels Berater Stefan Backs brachte aber eine Leihe ins Spiel. Diese Option ist laut SPORT1-Informationen im Sommer enorm heiß.

Nun könnte sich eine Gelegenheit ergeben, die beide Seiten zufriedenstellen könnte - und die hat ausgerechnet mit Bayerns Ex-Coach Niko Kovac zu tun.

Es soll um ein Leihgeschäft zur AS Monaco gehen.

SPORT1 berichtete bereits, dass Monaco an einer Leihe des 24-Jährigen interessiert sei.

Neu ist nun die Laufzeit: Der kicker berichtet von zwei Jahren. Genauso lange läuft Neuers derzeitiger Kontrakt beim deutschen Rekordmeister.

Nübel wechselte im vergangenen Sommer abläsefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister. In der laufenden Saison kam er nur zweimal zum Einsatz, in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Düren (3:0) und in der Champions League gegen Atlético Madrid (1:1).