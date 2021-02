RB Leipzig muss zwar den Abgang von Innenverteidiger Dayot Upamecano zum FC Bayern München verkraften, hatte aber dennoch am Freitagabend auch einen Grund zur Freude.

Denn mit dem Einsatz beim 2:1-Erfolg gegen den FC Augsburg griff die Kaufverpflichtung für Linksverteidiger Angelino.

Der 24 Jahre alte Spanier, mit vollem Namen José Ángel Esmorís Tasende, war seit dem 31. Januar 2020 von Manchester City ausgeliehen. Nun besitzt er einen vertrag bei den Sachsen bis 2025.

Angelino mit starker Entwicklung

Angelino entwickelte sich bei Leipzig (vor allem in der aktuellen Saison) zum Top-Scorer und ist mit neun Toren und 16 Vorlagen in 47 Partien am aktuellen Erfolg der Roten Bullen maßgeblich beteiligt.

"Angel hat bei uns wenig Eingewöhnungszeit benötigt und sich von Anfang an in unserer Spielidee zurechtgefunden", sagte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche.

"Er hat auch auf Champions-League-Niveau zum Erreichen unserer Ziele beigetragen. Er ist bei uns voll eingeschlagen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er nun weiter das Trikot von RB Leipzig tragen wird."