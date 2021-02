Der FC Bayern hat erneut ein Talent aus den USA ausgeliehen.

Wie die Münchner am Freitag mitteilten, kommt Justin Che vom FC Dallas auf Leihbasis bis zum 30.06.2021 an die Säbener Straße. Von diesem Deal war bereits Anfang Februar berichtet worden.

Der 17-Jährige war einer von sechs Nachwuchsspielern des FC Dallas, die in den vergangenen Wochen vom 6. bis 29. Januar beim FC Bayern mittrainierten. Zwischen beiden Klubs besteht seit 2018 eine Partnerschaft.

Wird Che der nächste Richards?

Laut Medienberichten besitzt der Klub eine Kaufoption. Genauso war der FC Bayern 2018 bei Chris Richards vorgegangen, der jetzt an die TSG Hoffenheim verliehen wurde.

Der ehemalige U16-Nationalspieler der USA hat einen deutschen Pass, weswegen diese Ausleihe bereits vor seinem 18. Geburtstag möglich gemacht werden konnte.

"Wir haben bereits mit Chris Richards hervorragende Erfahrungen mit einem Talent von unserem Partnerklub gemacht. Justin ist ein junger Innenverteidiger mit viel Potential, das hat er zuletzt im Probetraining gezeigt", erklärte Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer auf der Vereinshomepage.

Che für U19 vorgesehen

Che ist für den Kader der U19 mit Trainer Martín Demichelis eingeplant, "wird aber auch die Möglichkeit bekommen, sich im Training der Amateure zu beweisen. Wir sind sehr gespannt auf seine Entwicklung bei uns in den nächsten Monaten".

Am Donnerstag wurden die letzten Formalitäten mit der MLS geklärt.

Che hat allerdings in der höchsten US-amerikanischen Profiliga noch kein Spiel gemacht. 2020 absolvierte Che 16 Matches für North Texas SC, das Farmteam des FC Dallas, und verdiente sich einen Platz im All-League First Team der USL League One, der dritten US-Liga. Dazu wurde der Abwehrspieler für die Auszeichnung "Young Player of the Year" der Liga nominiert.

Im Oktober 2020 unterschrieb er einen Vertrag für die erste Mannschaft des FC Dallas.