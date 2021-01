Jetzt könnte es ganz schnell gehen: Mesut Özil steht unmittelbar vor seinem Abschied beim FC Arsenal und einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul.

Auf Twitter gab der Ex-Nationalspieler nun einen eindeutigen Hinweis auf seinen neuen Klub.

Fener twitterte am Samstag die Textzeile "Gel Gündüzle Gece Olalım... " (dt. "Komm, lass uns jeden Tag und Nacht zusammen sein") aus dem Tarkan-Song "Gül Döktüm Yollarına" ("Ich habe dir Rosen auf deinem Wege gelegt").

In dem Lied kommt nicht nur das Wort Mesut (glücklich) vor - Özil retweetete den Post auch noch zusammen mit Herzen in den Fener-Farben Blau und Gelb sowie einer Sanduhr. Ein eindeutiger Hinweis, dass es nun nicht mehr lange dauert mit seinem Wechsel in die Türkei.

Arsenal und Özil kurz vor Vertragsauflösung

Dazu passt, dass The Athletic berichtet, der 32-Jährige und die Gunners hätten schon grundsätzliche Einigung über eine Auflösung des ursprünglich bis Saisonende laufenden Vertrages erzielt. Wie SPORT1 bereits berichtete, ist der ehemalige Nationalspieler mit Fenerbahce so gut wie einig.

2018 hatte Özil dem türkischen Medium Spor X verraten, dass er seiner Mutter Gulizar versprochen habe, eines Tages in der Süper Lig für Fenerbahce zu spielen. Das könnte jetzt schneller gehen, als gedacht. Er soll demnach noch am Wochenende nach Istanbul reisen, um den Deal zu finalisieren.

Özil und Fenerbahce so gut wie einig

Wie SPORT1 von einem Fener-Insider erfuhr, trafen sich Fenerbahce-Sportdirektor Emre Belozoglu, Klub-Boss Ali Koc und Özil vor einer Woche zu einer Videokonferenz. Bislang war unklar, ob es bereits im Winter zu einem Wechsel kommen könnte. Durch den Deal mit Arsenal ist der Weg für einen sofortigen Wechsel nun offenbar frei.

Özil wechselte 2013 für 47 Millionen Euro von Real Madrid nach London. Er absolvierte 254 Pflichtspiele für die Gunners, erzielte 44 Tore und legte 77 weiter auf. Unter Mikel Arteta spielt der Weltmeister von 2014 aber in dieser Saison keine Rolle, wurde weder für die Premier League noch für die Europa League nominiert.

