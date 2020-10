Ein Talent von Borussia Dortmund wechselt nach England.

Brighton & Hove Albion aus der Premier League hat Reda Khadra verpflichtet.

Der 19-Jährige spielte zuletzt in der Jugend des BVB und durchlief die U-Mannschaften der Borussia seit der U16, nachdem er 2016 vom Nachwuchs von Tennis Borussia Berlin gekommen war.

In der U19 war der Rechtsaußen in der vergangenen Saison an neun Toren in 25 Partien beteiligt.

Auch bei Brighton ist Khadra, der auch in der Youth League für Dortmund spielte, zunächst für die U23 vorgesehen.

"Wir freuen uns, Reda im Klub willkommen zu heißen. Er bietet viele Eigenschaften als Spieler und kann im Mittelfeld oder in einer offensiven Rolle spielen", sagte U23-Coach Simon Rusk.

Khadra absolvierte 2018 und 2019 drei Partien für die deutsche U18.