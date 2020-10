Kyriakos Papadopoulos hatte im SPORT1-Interview Anfang September große Hoffnungen.

"Ich würde Schalke gerne helfen - sehr gerne sogar - und bin davon überzeugt, dass ich das auch noch kann", sagte der Verteidiger vor einigen Wochen.

Damals weilte er mit seiner Familie in Griechenland, wo er sich in der 4. Liga und mit einem Fitness-Coach fit hielt, und wartete auf Angebote.

Nun hat Papadopoulos einen Vertrag unterschrieben, allerdings nicht bei Schalke oder überhaupt in Deutschland. Stattdessen heuerte der 28-Jährige bei Lokomotiva Zagreb in Kroatien an.

Papadopoulos unterschreibt in Kroatien

"Ich bin zum ersten Mal in Zagreb und hatte noch keine Gelegenheit, die Stadt kennenzulernen", erklärte er bei seiner Vorstellung am Dienstag.

Er kenne "viele kroatische Vereine und die kroatische Liga. Kroatische Fußballer sind auf der ganzen Welt respektiert und bekannt."

Bis zum Sommer stand Papadopoulos beim Hamburger SV unter Vertrag und liebäugelte zuletzt mit einer Rückkehr nach Deutschland.

Schneider erteilte Schalke-Rückkehr Absage

"Schalke ist ein riesiger Klub und wer will nicht dorthin?", meinte der Innenverteidiger: "Ich will keine zwei Millionen, würde natürlich auch für weniger Geld nach Schalke kommen."

Schalke-Sportchef Jochen Schneider erteilte dem Griechen aber schnell eine Absage.

"Kyriakos Papadopoulos ist ein hochverdienter Spieler vom FC Schalke 04, der hier bei uns zum Publikumsliebling wurde", sagte Schneider damals zu SPORT1.

"Mit seiner Art und Weise kam er hier fantastisch an. Wir sind aber, insbesondere auf seiner Position, exzellent besetzt. Wir haben eine tolle Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern."

Nun wagt Papadopoulos in der kroatischen ersten Liga einen neuen Anlauf.