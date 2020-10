Im Sommer 2019 kehrte Franck Ribéry dem FC Bayern nach 12 Jahren den Rücken. Nun hat sich sein Sohn dem deutschen Rekordmeister angeschlossen.

Seif Ribéry kickte bislang in der Jugend des AC Florenz - dem aktuellen Klub seines berühmten Vaters, mit dem er auch oft trainierte. Francks Bruder Steeven spielte zwischen 2014 und 2016 für die zweite Mannschaft des FC Bayern. Francks Sohn ist somit bereits der dritte Spross der Familie in München.

Anzeige

Nun schließt sich also Seif der U10 der Bayern an - um vielleicht in einigen Jahren in die Fußstapfen von Franck Ribéry zu treten.