Dieser Check-In kam selbst für einige Angestellte des FC Bayern überraschend.

Am Mittwochvormittag fand sich nach SPORT1-Informationen auch Javi Martínez am Münchner Flughafen ein, um mit dem Bayern-Tross nach Budapest zu fliegen. Dort trifft der Triple-Sieger am Donnerstagabend im Supercup-Finale auf den FC Sevilla. (UEFA Supercup: FC Bayern - FC Sevilla, Do. ab 21 Uhr im Liveticker)

Ausgerechnet Martínez!

Der beliebte Baske steht nach acht Jahren im Bayern-Dress vor eine Rückkehr zu Spanien-Klub Athletic Bilbao.

Beim Dreh mit Werbe-Partner Paulaner war der 32-Jährige am Dienstag nicht zugegen und fehlte auch auf dem obligatorischen Mannschaftsfoto. Ein deutliches Indiz für einen Wechsel des 18-maligen spanischen Nationalspielers, der mit seiner Reservistenrolle unzufrieden ist und dessen 2021 auslaufender Vertrag nicht verlängert wird.

Am Donnerstagabend werden die Bayern in Budapest noch ein Abschlusstraining absolvieren. Gut möglich, dass Martínez zwar mitreist, aber nicht Teil des Final-Kaders ist, um einen Wechsel nicht zu gefährden.

Im Falle des Triumphs könnte er zumindest nochmal mitfeiern.