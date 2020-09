Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Leihspieler Andre Silva fest vom italienischen Topklub AC Mailand verpflichtet.

Der 24-Jährige war seit September 2019 von den Lombarden ausgeliehen und unterschreibt nun einen Vertrag bis 2023 in Frankfurt. Dies teilten beide Vereine am Donnerstagabend mit.

"Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, welche Leistungsfähigkeit in André steckt. Er war nicht umsonst nach dem Restart der zweitbeste Stürmer in der Bundesliga", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic: "Wir sind überzeugt, dass wir ihn hier in Frankfurt auf ein noch höheres Niveau bringen können."

Der Angreifer erzielte in der abgelaufenen Saison in 37 Pflichtspielen 16 Treffer für die SGE. Nach dem Bundesliga-Restart im Mai traf er acht Mal und setzte sich damit in der internen Sturmkonkurrenz deutlich von Bas Dost und Goncalo Pacienca ab.