Paris Saint-Germain hat sich mit Alessandro Florenzi verstärkt.

Der 29 Jahre alte italienische Nationalspieler wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von AS Rom zum Champions-League-Finalisten. Von einer möglichen Kaufoption erwähnten beide Klubs nichts.

Florenzi spielt seit der Jugend für die Roma, in der vergangenen Rückrunde wurde er an den FC Valencia verliehen. Für die Italiener machte der Rechtsverteidiger 280 Pflichtspiele, in denen er 28 Tore schoss und 32 Assists gab. Außerdem lief er 36 Mal für die Nationalmannschaft auf (2 Tore).

Florenzi erhält bei PSG die Rückennummer 24 und ist ein Konkurrent für den deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer, der zuletzt auf der Rechtsverteidiger-Position gesetzt war.

"Ich bin wirklich stolz und glücklich, ein Spieler von Paris Saint-Germain zu werden. Sie sind einer der größten Klubs in Europa, was ihr Erfolg in der Champions League im August bewiesen hat", sagte Florenzi.