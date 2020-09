Der Wechsel von Kevin Volland ins Fürstentum ist perfekt.

Der Angreifer verlässt Bayer Leverkusen nach vier Jahren und schließt sich der AS Monaco an. Mit einem Video unter dem Titel "Deutsche Qualität in Monaco" bestätigten die Monegassen via Twitter den Deal, über den SPORT1 zuvor bereits berichtet hatte.

Volland hatte am Dienstag den Medizincheck beim Klub von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac absolviert. Beim achtmaligen französischen Meister unterschrieb der 28-Jährige einen Vertrag bis 2024. Die Ablösesumme soll bei weniger als 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen.

"Kevin hat in den vergangenen Jahren große Identifikation mit Bayer 04 gezeigt. Sein Wille und seine Einsatzbereitschaft für die Mannschaft und für den Verein waren immer beispielhaft", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes. "Als sich für Kevin jetzt aber die Möglichkeit eröffnete, zu einem attraktiven Klub ins Ausland zu gehen, haben wir seinem Wechselwunsch auf der Grundlage einer für alle Seiten zufriedenstellenden Einigung entsprochen."