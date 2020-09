Der FC Bayern München hat offenbar die nächste Verstärkung an der Angel.

Wie die Bild berichtet, ist sich der Triple-Sieger mit Sergino Dest einig. Demnach soll der Rechtsverteidiger, der seit Monaten mit den Bayern in Verbindung gebracht wird, einen Vierjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit unterschreiben (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).

Ablöse als Problemstelle

Auch Sky hatte am Donnerstag erklärt, Bayern habe sich mit Dest auf einen langfristigen Vertrag geeinigt.

Allerdings liegen die Bayern und Ajax Amsterdam, Dests bisheriger Klub, bei der Ablöse wohl noch weit auseinander.

Denn die Niederländen sollen 20 Millionen plus fünf weitere an Boni-Zahlungen fordern, Bayern will aber nur zehn Millionen plus Boni auf den Tisch legen.

Barca auch im Rennen um Dest?

Es liegt also noch Arbeit von den Bayern-Verantwortlichen, zumal es auch andere Interessenten für Dest gibt.

Denn in den vergangenen Tagen hatten unter anderem der Telegraph und die spanische Zeitung Mundo Deportivo geschrieben, der 19-Jährige stünde vor einem Wechsel zum FC Barcelona.

"Ich bin wirklich guter Dinge, dass Hasan (Salihamidzic, Anm. d. Red.) und sein Team den Kader noch einmal qualitativ aufrüsten kann", sagte Bayern-Trainer Flick zuletzt.

Durch den Transfer Thiagos haben Salihamidzic & Co. neuen finanziellen Spielraum, der für einen Deal mit Dest genutzt werden kann.