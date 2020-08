Eine Bundesliga-Rückkehr von Max Kruse ist mittlerweile sicher, dass ließ der Ex-Bremer in den vergangenen Tagen auf Instagram verlauten.

"Wir sehen uns auf jeden Fall in der Bundesliga wieder", erklärte er am Sonntagabend in einem Video auf der sozialen Plattform.

Kruse vor Karriereende bei Werder?

Auf der Liste der möglichen zukünftigen Arbeitgeber stehen die Bremer wohl ganz oben. Wie die Bild nun berichtet, sehen die Grün-Weißen für den 32-Jährigen einen 2+1-Vertrag vor.

Demnach soll Kruse zwei Jahre gebunden werden mit einer Option auf noch eine weitere Saison. Das würde wohl höchstwahrscheinlich ein Karriereausklang bei Werder Bremen bedeuten.

Für welchen Klub Max Kruse sich letztendlich entscheidet, will er noch diese Woche verkünden.