Der Poker um Kai Havertz biegt auf die Zielgerade ein.

Der 21-Jährige soll Leverkusen gebeten haben, die Verhandlungen nicht in die Länge zu ziehen - und auch der FC Chelsea dürfte angesichts des Saisonstarts in England am 12. September an einer schnellen Einigung gelegen sein. Auch, wenn die Londoner dafür tief in die Tasche greifen müssen.

Wie die Bild berichtet, müssten die Blues ein 200-Millionen-Paket (!) für den deutschen Nationalspieler schnüren. Rund 100 Millionen Euro würden für den ausgehandelten 5-Jahresvertrag an Gehaltskosten anfallen. Zudem kommt die Ablöse. Bislang soll Chelsea zwar nur bereit sein, 80 Millionen Euro zu bezahlen, Leverkusen besteht aber weiterhin auf mindestens 100 Millionen Euro. Bonuszahlungen könnten eine Einigung herbeiführen.

Das Team von Coach Frank Lampard gilt bereits seit längerem als Favorit auf eine Verpflichtung des deutschen Youngsters in dieser Sommerpause. Internationale Größen wie Real Madrid oder der FC Bayern München haben von dem Transfer in diesem Sommer aufgrund finanzieller Einbußen in der Coronakrise Abstand genommen.

Nach Neuzugang Timo Werner und Antonio Rüdiger, der bereits seit 2017 für Chelsea aufläuft, wäre Havertz der dritte DFB-Kicker in Diensten der "Blues".