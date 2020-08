Max Kruse hat sich zur geplatzten Rückkehr zu seinem Ex-Klub Werder Bremen geäußert.

Er habe "von Anfang an gesagt, dass ein Wechsel zurück zu Werder eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat", erklärte Kruse am Mittwochabend in seiner Instagram-Story: "Das wurde dann natürlich hochgepusht in den letzten Wochen, weil bekannt gegeben wurde, dass ich Kontakt zu Baumi (Frank Baumann, Anm. d. Red.) und auch Flo (Florian Kohfeldt, Anm. d. Red.) hatte."

Anzeige

Ein Comeback bei dem Verein, den er im Sommer 2019 in Richtung Fenerbahce verlassen hatte, war zwar durchaus eine Option, "aber ich habe es mir überlegt und ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, den glaube ich jeder auch respektieren sollte".

Max Kruse angeblich zu Union Berlin

Wie die Deichstube am Donnerstagvormittag berichtete, soll der 32 Jahre alte Angreifer zu Union Berlin wechseln, der Transfer noch im Laufe des Tages offiziell gemacht werden.

Kruse selbst hatte sich dazu am Abend zuvor noch nicht geäußert und weiter Raum für Spekulationen um seine Zukunft gelassen.

Er bedankte sich bei den Werder-Fans für ihre Unterstützung und zahlreiche Nachrichten, und erklärte, er freue sich, "euch im Weserstadion bald wiederzusehen - in welchem Dress auch immer das sein wird".

Kruse, der schon in der Jugend für Werder Bremen gespielt hatte, lief in Deutschland auch schon für den FC St. Pauli, den SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg auf, ehe er 2016 nach sieben Jahren zu Werder zurückkehrte.

Im Sommer 2019 zog Kruse weiter nach Istanbul, wo er Mitte Juni seinen Vertrag vorzeitig auflöste. Seither ist der ehemalige Nationalspieler vereinslos.