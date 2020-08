Der Wechsel von Stürmer Ferran Torres zu Manchester City ist perfekt.

Der 20-Jährige kommt vom FC Valencia zum englischen Vizemeister und unterschreibt einen Fünf-Jahresvertrag bis 2025. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei rund 27 Millionen Euro liegen, bei Valencia stand er noch ein Jahr unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison kam der offensive Außen-Spieler in La Liga auf vier Tore und fünf Vorlagen.

"Ich bin so glücklich, dass ich mich City anschließen kann", erklärte Torres in einem offiziellen Statement seines neuen Vereins. Vor allem die Spielidee von Trainer Pep Guardiola habe es ihm angetan: "Pep bevorzugt einen wirklich offenen, aggressiven Stil, was ich liebe. Er ist ein Spieler, der schon öfter bewiesen hat, dass er Spieler besser macht."

Torres wurde vorübergehend auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, stand dort aber nie ernsthaft zur Debatte.