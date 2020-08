Nach 20 Jahren beim FC Barcelona will Lionel Messi seinen Verein in diesem Sommer verlassen. Doch wohin zieht es den sechsfachen Weltfußballer?

Wie der US-amerikanische Fernsehsender ESPN wissen will, soll der 33-Jährige in Kontakt mit Manchester-City-Trainer Pep Guardiola stehen. In einem Telefonat mit seinen ehemaligen Barca-Trainer, soll der Superstar über einen Wechsel zu den Skyblues gesprochen haben.

Messi spielte von 2008 bis 2012 unter Pep Guardiola. Gemeinsam gewannen sie zwei Champions-League-Titel.

Neben Manchester City soll auch Stadtrivale United Kontakt zu Messis Vertretern aufgenommen haben.

Dabei sollen die Red Devils ebenso wie Paris Saint-Germain bereit sein, eine Ablöse für Messi zu bezahlen, falls dieser Barca nicht ablösefrei verlassen darf. Das berichtet die katalanische Webseite Sport. Aus Italien soll zudem Inter Mailand Kontakt zu den Beratern Messis aufgenommen haben.