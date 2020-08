Kai Havertz und der FC Chelsea: Der Mega-Deal nimmt immer konkretere Formen an.

Nun gibt es ein weiteres Indiz für den baldigen Wechsel des deutschen Nationalspielers.

Wie kicker und Bild berichten, fehlte Havertz am Sonntag bei den Leistungstest von Bayer Leverkusen vor dem Trainingsauftakt am Montag.

Dass der 21-Jährige am Montag zur Nationalmannschaft nach Stuttgart reist, fällt als Grund für Havertz‘ Fehlen aus. Teamkollege Jonathan Tah, der ebenfalls zum Kader von Joachim Löw gehört, war am Sonntag laut kicker in Leverkusen vor Ort.

Es deutet also vieles daraufhin, dass eine Einigung aller Parteien kurz bevor steht. Mit einer kolportierten Ablöse von rund 100 Millionen Euro würde Havertz zum teuersten deutschen Spieler aller Zeiten avancieren.