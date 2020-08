Tritt dieser 15 Jahre alte Junge in die Fußstapfen von Jadon Sancho?

Es ist die naheliegende Frage bei einem englischen Top-Talent aus der Jugend von Manchester City, das nun bei Borussia Dortmund im Gespräch ist. Und wenn es nach Jamie Bynoe-Gittens geht, ist die Antwort auch eindeutig: Ja, gerne.

"Als Sancho bei Manchester City gespielt hat, hat er bei der U18 geglänzt, in jedem Spiel getroffen. Also ja, in gewisser Weise will ich wie er sein", sagte der vor einiger Zeit in einem Interview mit dem auf Jugendfußball spezialisierten Portal The Secret Scout - das auch zuerst vermeldet hatte, dass Bynoe-Gittens sich im Sommer einen neuen Klub suchen wird und der BVB die Nase vorn hat.

Wie SPORT1 weiß, sind die Dortmunder tatsächlich an dem von englischen Medien als "Wunderkind" gefeierten Bynoe-Gittens dran, auch andere Topklubs wie Paris Saint-Germain und Real Madrid soll er auf sich aufmerksam gemacht haben. Aber wer ist dieser Teenager, der die Scouts der Topklubs so in seinen Bann gezogen hat?

Bynoe-Gittens eifert Jadon Sancho bei Manchester City nach

Bynoe-Gittens stammt aus dem südenglischen Reading, wurde dort am 8. August 2004 geboren, wird am Samstag also 16 Jahre alt. Er ist Sohn eines Cricketspielers, der Fußball - den er seit seinem vierten Lebensjahr betreibt - hat sich aber als seine größere Gabe herausgestellt.

Er spielte bis zur U14 in seiner Heimatstadt, schnupperte auch beim FC Chelsea rein, nahm dann aber ein Angebot der "Citizens" an. "Es war eine einfache Entscheidung", fand er: "Ich hätte auch zu Arsenal gehen können, aber ich habe City gewählt, weil sie Spieler wie Brahim Diaz und Jadon Sancho hervorgebracht haben."

Auch Bynoe-Gittens, der vor allem auf dem linken Angriffsflügel spielt, schaffte es, mit seinem Talent hervorzustechen. Er ist mittlerweile schon frühzeitig in die U18 befördert worden, seine ersten Länderspiele für die U15 und U16 hat er ebenfalls schon bestritten.

BVB wäre logischer Transfer-Schritt

Körperlich ist der Rechtsfuß noch recht schmächtig, macht das aber durch enorme technische Fertigkeiten am Ball, körperliche und gedankliche Schnelligkeit und beeindruckenden Instinkt wett. Nach eigener Ansicht hat sich sein Spiel "einfach natürlich" entwickelt. Er hätte im Zusammenspiel mit den anderen Schülern viel ausprobiert und einen großen Entfaltungsfreiraum bekommen.

Das Bewusstsein, das "harte Arbeit" und Lernwilligkeit ebenfalls dazugehört, um sich gegen andere Talente durchzusetzen, hat er allerdings auch eingeimpft bekommen: "Du musst Dinge von anderen Leuten übernehmen und die beste Version deiner selbst werden."

Wie aufmerksam er in dieser Hinsicht auf Sancho schaut, betont Bynoe-Gittens mehrfach, es wäre also nur folgerichtig, wenn er der nächste wäre, der dem von Sancho gesetzten Trend folgt und versucht, in der Bundesliga den Durchbruch zu schaffen. Der ebenfalls hoch gehandelte Jude Bellingham, von Birmingham City nach Dortmund gewechselt, versucht das bekanntlich auch gerade.

Der ein Jahr nach Bellingham geborene Bynoe-Gittens würde wahrscheinlich nicht ganz so schnell für das Profi-Team interessant - aber er wäre die nächste spannende Investition in die Zukunft.