Was tun, wenn David Beckham ruft?

Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat die englische Fußball-Legende "starkes Interesse" daran, Holger Badstuber in die MLS zu Inter Miami zu locken. Beckham ist der Besitzer der erst im Januar 2018 gegründeten Franchise.

Mit Leonard Ahlrichs soll ein spezieller Mittelsmann für den Deal eingesetzt werden.

Allerdings hatte Badstuber immer wieder betont, den VfB nicht verlassen zu wollen.

Badstuber bleibt nach Degradierung beim VfB Stuttgart

Selbst nach seiner Degradierung in die 2. Mannschaft der Schwaben, die lediglich in der Regionalliga spielt, hatte der 31-Jährige betont. "Ich nehme jetzt die neue Aufgabe an, damit wir gemeinsam für den Verein das Beste daraus machen."

Ob das Interesse aus Übersee nun für ein Umdenken sorgt?