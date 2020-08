Oliver Kahn hat sich im Poker um David Alaba optimistisch gezeigt und damit SPORT1-Informationen bestätigt.

"Wir sind in häufigen Gesprächen mit David Alaba und seinen Beratern. Ich kann hier natürlich nicht über die Inhalte der Gespräche reden, aber wir nähern uns an", sagte das Vorstandsmitglied des FC Bayern in einer Presserunde am Donnerstag.

Am Freitag reiste Alabas Berater Pini Zahavi ins Teamhotel des FC Bayern in der Nähe von Lissabon unmittelbar vor der 8:2-Gala gegen den FC Barcelona. Nach SPORT1-Informationen verlief das Treffen Zahavis, an dem unter anderem Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge teilgenommen haben, positiv.

Das erklärte nun auch Kahn: "Die Atmosphäre im letzten Gespräch war sehr angenehm."

Es sei "ja kein Geheimnis, dass wir als Klub alles versuchen, um ihn zu halten. David weiß auch gerade in diesen Zeiten, was er an Bayern München hat. Im Moment sehe ich das sehr optimistisch, dass wir ihn beim FC Bayern halten können."

Beide Seiten wollen den 2021 auslaufenden Vertrag von Alaba beim Rekordmeister langfristig verlängern. Unterschrieben ist der neue Deal allerdings noch nicht. In weiteren Treffen nach dem Finalturnier der Champions League müssen letzte Details geklärt werden.