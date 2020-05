Die Zukunft von Jadon Sancho steht weiter in den Sternen. Ein Abgang vom BVB im Sommer ist aufgrund der Coronakrise keineswegs sicher, nur wenige Klubs dürften den von Dortmund aufgerufenen Preis zahlen können. Einer von ihnen könnte der FC Liverpool mit Jürgen Klopp sein. Und ein Star der Reds würde liebend gern mit Sancho in einem Team spielen.

Alexander-Arnold schwärmt von Sancho

"Ich würde mich sehr freuen, wenn er kommt, denn ich habe mit ihm für England gespielt und er ist ein sehr besonderes Talent", erklärte Liverpools Trent Alexander-Arnold in einem Instagram-Interview. Alexander-Arnold und Sancho gehören zu den jungen Wilden der "Three Lions", die bei der EM-Qualifikation auf sich aufmerksam machten.

Sollte Sancho den Dortmundern im Sommer den Rücken kehren, so dürfte eine Rückkehr auf die Insel sein favorisiertes Ziel sein. Der gebürtige Londoner wurde in letzter Zeit auch mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht.