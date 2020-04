Marktwertverluste, Geldnöte, Planungsunsicherheit: Die Coronakrise wirbelt auch den Transfermarkt des Fußballs stark durcheinander.

Für die Bundesliga öffnet das Transferfenster im Sommer traditionell am 1. Juli und schließt am 31. August. Doch dies könnte sich angesichts der Spielpause und etwaiger Nachholspieler der aktuellen Saison bis in den Sommer hinein ändern. Zuletzt spekulierte die FIFA über ein drittes Transferfenster.

Doch trotz der terminlichen Unklarheiten sind die Klubs im deutschen Fußball-Oberhaus bereits in die Planungen für die kommende Spielzeit eingestiegen und feilen an ihrer Mannschaft der Zukunft.

SPORT1 gibt einen Überblick über alle Zugänge, Abgänge und Leihgeschäfte der Bundesliga.

FC Bayern München

Zugänge: Alexander Nübel (FC Schalke 04, ablösefrei), Adrian Fein (Hamburger SV, Leih-Ende)

Abgänge: Philippe Coutinho (FC Barcelona, Leih-Ende), Ivan Perisic (Inter Mailand, Leih-Ende), Álvaro Odriozola (Real Madrid, Leih-Ende)

Borussia Dortmund

Zugänge: Emre Can (Juventus Turin, 25 Mio. Euro), André Schürrle (Spartak Moskau, Leih-Ende), Marius Wolf (Hertha BSC, Leih-Ende), Jeremy Toljan (US Sassuolo, Leih-Ende), Ömer Toprak (Werder Bremen, Leih-Ende), Dzenis Burnic (Dynamo Dresden. Leih-Ende), Sergio Gómez (SD Huesca, Leih-Ende), Felix Passlack (Fortuna Sittard, Leih-Ende)

Abgänge: Achraf Hakimi (Real Madrid, Leih-Ende)

RB Leipzig

Zugänge: Josep Martínez (UD Las Palmas, 2,5 Mio. Euro), Jean-Kévin Augustin (Leeds United, Leih-Ende)

Abgänge: Ethan Ampadu (FC Chelsea, Leih-Ende), Andelino (Manchester City, Leih-Ende), Patrick Schick (AS Rom, Leih-Ende)

Bayer Leverkusen

Zugänge: Lennart Grill (1.FC Kaiserslautern, 2 Mio. Euro), Tin Jedvaj (FC Augsburg, Leih-Ende), Panagiotis Retsos (Sheffield United, Leih-Ende), Joel Pohjanpalo (Hamburger SV, Leih-Ende)

Abgänge: -

Borussia Mönchengladbach

Zugänge: Andreas Poulsen (Austria Wien, Leih-Ende), Julio Villalba (SCR Altach, Leih-Ende), Jordan Beyer (Hamburger SV, Leih-Ende), Michael Lang (Werder Bremen, Leih-Ende)

Abgänge: -

VfL Wolfsburg

Zugänge: Felix Uduokhai (FC Augsburg, Leih-Ende), Yunus Malli (Union Berlin, Leih-Ende), Jeffrey Bruma (1. FSV Mainz 05, Leih-Ende), John Yeboah (VVV-Venlo, Leih-Ende)

Abgänge: -

Eintracht Frankfurt

Zugänge: Simon Falette (Fenerbahce, Leih-Ende), Dejan Joveljic (RSC Anderlecht, Leih-Ende), Ragnar Ache (Sparta Rotterdam, 2 Mio. Euro), Aymen Barkok (Fortuna Düsseldorf, Leih-Ende), Tuta (KV Kortrijk, Leih-Ende), Jetro Willems (Newcastle United, Leih-Ende), Rodrigo Zalazar (Korona Kielce, Leih-Ende)

Abgänge: -

Werder Bremen

Zugänge: Felix Agu (VfL Osnabrück, ablösefrei), Martin Harnik (Hamburger SV, Leih-Ende), Romano Schmid (Wolfsberger AC, Leih-Ende), Ole Käuper (Carl Zeiss Jena, Leih-Ende), Boubacar Barry (KFC Uerdingen, Leih-Ende), Jan-Niklas Beste (FC Emmen, Leih-Ende), Jonah Osabutey (Royal Excel Mouscron, Leih-Ende), Felix Beijmo (SpVgg Greuther Fürth, Leih-Ende), Thore Jacobsen (1.FC Magdeburg, Leih-Ende), Jean Manuel Mbom (KFC Uerdingen, Leih-Ende)

Abgänge: Claudio Pizarro (Karriereende), Leonardo Bittencourt (TSG 1899 Hoffenheim, Leih-Ende), Ömer Toprak (Borussia Dortmund, Leih-Ende), Kevin Vogt (TSG 1899 Hoffenheim, Leih-Ende), Michael Lang (Borussia Mönchengladbach, Leih-Ende)

TSG Hoffenheim

Zugänge: Leonardo Bittencourt (Werder Bremen, Leih-Ende), Kevin Vogt (Werder Bremen, Leih-Ende), Joshua Brenet (Vitesse Arnheim, Leih-Ende), Domen Gril (NK Bravo, Leih-Ende), Justin Hoogma (FC Utrecht, Leih-Ende), Gregor Kobel (VfB Stuttgart, Leih-Ende), Felipe Pires (HNK Rijeka, Leih-Ende), Kasim Adams (Fortuna Düsseldorf, Leih-Ende)

Abgänge: Sebastian Rudy (FC Schalke 04, Leih-Ende)

Fortuna Düsseldorf

Zugänge: Davor Lovren (Slaven Belupo/Kroatien, Leih-Ende), Gökhan Gül (Wehen Wiesbaden, Leih-Ende), Emmanuel Iyoha (Holstein Kiel, Leih-Ende)

Abgänge: Steven Skrzybski (FC Schalke 04, Leih-Ende), Valon Berisha (Lazio Rom, Leih-Ende), Zanka (Fenerbahce, Leih-Ende), Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt, Leih-Ende), (Kasim Adams, TSG 1899 Hoffenheim, Leih-Ende), Erik Thommy (VfB Stuttgart, Leih-Ende), Zack Steffen (Manchester City, Leih-Ende)

Hertha BSC

Zugänge: Lucas Tousart (Olympique Lyon, Leih-Ende), Ondrej Duda (Norwich City, Leih-Ende), Maurice Covic (Ascoli Calcio, Leih-Ende), Nils Körber (VfL Osnabrück, Leih-Ende), Daishawn Redan (FC Groningen, Leih-Ende)

Abgänge: Marko Grujic (FC Liverpool, Leih-Ende), Marius Wolf (Borussia Dortmund, Leih-Ende)

1. FSV Mainz 05

Zugänge: Dimitri Lavalée (Standard Lüttich, ablösefrei), Issah Abass (FC Utrecht, Leih-Ende), Gerrit Holtmann (SC Paderborn, Leih-Ende), Ahmet Gürleyen (FC Liefering, Leih-Ende), Aaron Seydel (SSV Jahn Regensburg, Leih-Ende), Alexandru Maxim (Gaziantep FK, Leih-Ende)

Abgänge: Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg, Leih-Ende), Taiwo Awoniyi (FC Liverpool, Leih-Ende)

SC Freiburg

Zugänge: Marco Terrazzino (Dynamo Dresden, Leih-Ende), Jérôme Gondorf (Karlsruher SC, Leih-Ende), Woo-yeong Jeong (FC Bayern II, Leih-Ende), Mohamed Dräger (SC Paderborn, Leih-Ende), Christoph Daferner (Erzgebirge Aue, Leih-Ende), Patrick Kammerbauer (Eintracht Braunschweig, Leih-Ende), Chima Okoroji (SSV Jahn Regensburg, Leih-Ende), Keven Schlotterbeck (1.FC Union Berlin, Leih-Ende), Pascal Stenzel (VfB Stuttgart, Leih-Ende), Constantin Frommann (SG Sonnenhof-Großaspach, Leih-Ende)

Abgänge: -

FC Schalke 04

Zugänge: Steven Skrzybski (Fortuna Düsseldorf, Leih-Ende), Mark Uth (1. FC Köln, Leih-Ende), Nabil Bentaleb (Newcastle United, Leih-Ende), Jonas Carls (Viktoria Köln, Leih-Ende), Cedric Teuchert (Hannover 96, Leih-Ende), Hamza Mendyl (FCO Dijon, Leih-Ende), Pablo Insua (SD Huesca, Leih-Ende), Ralf Fährmann (SK Brann, Leih-Ende), Sebastian Rudy (TSG 1899 Hoffenheim, Leih-Ende)

Abgänge: Alexander Nübel (FC Bayern, ablösefrei), Michael Gregoritsch (FC Augsburg, Leih-Ende), Jean-Clair Todibo (FC Barcelona, Leih-Ende), Jonjoe Kenny (FC Everton, Leih-Ende)

FC Augsburg

Zugänge: Mads Pedersen (FC Zürich, Leih-Ende), Michael Gregoritsch (FC Schalke 04, Leih-Ende), Tim Rieder (TSV 1860 München, Leih-Ende), Kevin Danso (FC Southampton, Leih-Ende)

Abgänge: Felix Uduokhai (FC Augsburg, Leih-Ende), Tin Jedvaj (FC Augsburg, Leih-Ende)

1. FC Köln

Zugänge: Lasse Sobiech (Royal Excel Mouscron/Belgien, Leih-Ende), Louis Schaub (Hamburger SV, Leih-Ende), Tomas Ostrak (TSV Hartberg, Leih-Ende), Jannes Horn (Hannover 96, Leih-Ende), Salih Özcan (Holstein Kiel, Leih-Ende), Vincent Koziello (Paris FC, Leih-Ende), Joao Queirós (Willem II, Leih-Ende), Yann Aurel Bisseck (Roda JC Kerkrade, Leih-Ende), Jan-Christoph Bartels (Wehen Wiesbaden, Leih-Ende), Frederik Sörensen (BSC Young Boys, Leih-Ende)

Abgänge: Toni Leistner (Queens Park Rangers, Leih-Ende), Mark Uth (Schalke 04, Leih-Ende)

SC Paderborn

Zugänge: Johannes Dörfler (FSV Zwickau, Leihe), Ron Schallenberg (SC Verl, Leih-Ende), Marcel Hilßner (Hallescher FC, Leih-Ende), Sergio Gucciardo (SV Lippstadt 08, Leih-Ende), Felix Drinkuth (Hallescher FC, Leih-Ende),

Abgänge: Mohamed Dräger (SC Freiburg, Leih-Ende), Laurent Jans (FC Metz, Leih-Ende), Gerrit Holtmann (1.FSV Mainz 05, Leih-Ende)

Union Berlin

Zugänge: Nicolai Rapp (Darmstadt 98, Leih-Ende), Lennart Moser (Cercle Brügge, Leih-Ende), Lennard Maloney (Chemnitzer FC, Leih-Ende), Berkan Taz (Energie Cottbus, Leih-Ende), Lars Dietz (Viktoria Köln, Leih-Ende)

Abgänge: Yunus Malli (VfL Wolfsburg, Leih-Ende), Keven Schlotterbeck (SC Freiburg, Leih-Ende), Marius Bülter (1.FC Magdeburg, Leih-Ende)