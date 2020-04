Kevin-Prince Boateng wollte im Winter zu Hertha BSC wechseln und hatte für seine Rückkehr nach Berlin große Pläne. "Dann hätte ich im Sommer einfach das Telefon genommen und den Götze angerufen und den Draxler und gesagt: 'Kommt her, Jungs, lasst uns hier was aufbauen. Das war so mein Plan, dass ich Hertha wieder attraktiv machen könnte'", sagte Boateng dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

In der vergangenen Winterpause, bevor Jürgen Klinsmann im Februar vom Trainerposten zurücktrat, war über Transfers der 2014er-Weltmeister Mario Götze (Borussia Dortmund) und Julian Draxler (Paris Saint-Germain) in die Hauptstadt spekuliert worden.

Neben seinen sportlichen Plänen habe Boateng auch Berliner Rapper zu Marketingzwecken in das Projekt involvieren wollen. Boateng, der im Winter stattdessen zu Besiktas Istanbul ging, habe laut eigener Aussage Klinsmann eine Nachricht geschickt, aber keine Antwort erhalten.