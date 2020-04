227 Tore hat Robert Lewandowski in der Bundesliga bislang erzielt. Nur Klaus Fischer (268) und dem legendären Gerd Müller (365) gelangen in der Historie der Liga mehr Treffer.

Dabei wäre Lewandowski beinahe nicht in Deutschland, sondern in Italien in der Serie A gelandet. Das zumindest behauptet Stefano Capozucca.

Anzeige

Wie der ehemalige Sportdirektor des FC Genua nun verriet, war im Sommer 2010 der Transfer des heutigen Bayern-Knipsers zum italienischen Traditionsklub quasi schon in trockenen Tüchern.

Lewandowski kurz vor Genua-Wechsel

Lewandowski hatte zum damaligen Zeitpunkt zwei starke Spielzeiten beim polnischen Top-Klub Lech Posen hinter sich und Begehrlichkeiten geweckt. Genua schien die Nase vorn zu haben.

"Der Deal mit Lewandowski war durch", sagte Capozucca bei Radio Sportiva.

"Gian Piero Gasperini (der damalige Trainer, Anm. d. Red.) kannte ihn gut. Er musste nur noch den Medizincheck absolvieren, aber dann hat der Präsident den Stecker gezogen."

Lewandowski war wieder zu haben und Borussia Dortmund schlug zu.

4,75 Millionen Euro überwies der BVB nach Posen - und Lewandowski schrieb und schreibt seither Bundesliga-Geschichte.