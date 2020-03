Mario Götzes Zeit bei Borussia Dortmund scheint abgelaufen - aber hat der WM-Held von 2014 zumindest eine Zukunft in der Bundesliga?

Nach SPORT1-Informationen beschäftigt sich Bayer Leverkusen mit der Personalie Götze - und auch bei Hertha BSC war der 27-Jährige bereits Thema.

Klinsmann wollte Götze zur Hertha lotsen

Wie Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz nun verriet, hat Jürgen Klinsmann in seiner Zeit als Trainer der Berliner vergeblich probiert, Götze zu einem Wechsel in die Hauptstadt zu bewegen.

"Nach meiner Kenntnis hat er es zumindest bei Mario Götze versucht. Ich habe da aber keine Rückmeldung bekommen", sagte Preetz im Bild-Podcast "Phrasenmäher". "Ich glaube, bei Mario Götze war es so, dass er ihn schlichtweg nicht ans Telefon bekommen hat."

In der vergangenen Winterpause wurden die 2014er-Weltmeister Götze und Julian Draxler mit dem Hauptstadtklub in Verbindung gebracht. "Ich habe ihm gesagt: 'Dann ruf die Jungs doch mal an'", sagte Preetz auf die Frage nach seiner Reaktion, als der damalige Coach Klinsmann diese Namen aufgebracht habe.

Preetz setzt Spitze gegen Klinsmann

Der frühere Bundestrainer war nach nur elf Wochen völlig überraschend zurückgetreten und hatte den Verein damit geschockt. Nach Klinsmanns Rücktritt hat die Hertha nach SPORT1-Informationen auch kein ernsthaftes Interesse mehr an einer Verpflichtung von Götze.

Die Berliner hatten in der vergangenen Transferperiode eine Rekord-Einkaufstour hingelegt und insgesamt 77 Millionen Euro ausgegeben. Der direkt an Olympique Lyon zurückverliehene Lucas Tousart kommt zur neuen Saison zur Hertha.

In einem Protokoll für Klinsmann, das durch die Sport Bild veröffentlicht worden war, war dem Ex-Coach ein maßgeblicher Anteil an dem Wechsel zugeschrieben worden. "Allerdings ist der Anteil, den Jürgen Klinsmann für sich reklamieren kann an der Realisierung dieses Transfers, wahrscheinlich fünf Minuten", sagte Preetz.