Jadon Sancho könnte offenbar eine ganz besondere Ehre zuteil werden, falls er sich zu einem Wechsel zu Manchester United entschließt.

Wie die Sun berichtet, halten ihm die "Red Devils" die legendäre Rückennummer 7 frei. Diese trugen bei United einst Legenden wie David Beckham, Eric Cantona, George Best und Cristiano Ronaldo.

Sancho kostet wohl über 100 Millionen Euro

Der Superstar von Borussia Dortmund steht auf der Wunschliste in Manchester ganz oben, United will offenbar alle Hebel in Bewegung bringen.

Der BVB rechnet bei einem Abgang des 20-Jährigen mit einer Ablöse über 110 Millionen Euro. Auch beim BVB trägt Sancho die Nummer sieben.

Ronaldos Nachfolger scheitern an hoher Erwartungshaltung

Sancho soll laut des Berichts von ManUnited angezogen worden sein und glauben, dass er eine ähnliche Klublegende wie Beckham werden könnte. Darum soll Sancho den Rekordmeister vor den ebenfalls interessierten Chelsea und Liverpool bevorzugen.

Allerdings brachte nach Ronaldo die "7" diversen ManUnited-Stars kein Glück, die hohen Erwartungen konnten weder bei Alexis Sanchez noch bei Memphis Depay, Angel di Maria und Michael Owen erfüllt werden.