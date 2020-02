Lucas Scholl, Sohn von Bayern-Legende Mehmet scholl, hat in der Regionalliga einen neuen Verein gefunden.

Der Mittelfeldspieler wechselt nach der Insolvenz seines ehemaligen Klubs Wacker Nordhausen zum VfR Garching. "Er möchte zeigen, dass er auch Abstiegskampf kann", sagte Garchings Sportlicher Leiter Ludwig Trifellner, appellierte allerdings an die Fans, den prominenten Namen nicht zu viel Bedeutung zuzuschreiben. "Das hier ist der Fußballspieler Lucas Scholl und nicht in erster Linie der Sohn von Mehmet Scholl", so Trifellner.

Scholl war neben Nordhausen auch bereits beim FC Bayern II aktiv und hat 73 Regionalliga-Spiele auf dem Konto.