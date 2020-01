Transfermarkt international: Wer könnte noch im Winter wechseln?

Zum Durchklicken: Diese Winter-Transfers könnten noch kommen:

Am 31. Januar schließt das Tranferfenster in den europäischen Top-Ligen. Auch in diesem Winter gab es schon spektakuläre Wechsel wie den von Erling Haaland zu Borussia Dortmund.

Ob dieser Transfer noch einmal getoppt werden kann? Kandidaten gibt es aber zur Genüge - heiße Eisen sind derzeit Emre Can, der Juventus Turin unbedingt verlassen will, oder auch Edinson Cavani, welcher bei Paris Saint-Germain von Mauro Icardi verdrängt wurde.

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Dass Paco Alcacer den BVB verlassen will, ist ebenfalls ein offenes Geheimnis. Der FC Valencia bemüht sich intensiv um die Dienste des Spaniers.

SPORT1 präsentiert die heißesten Gerüchte auf dem Transfermarkt.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE