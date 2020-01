Der Deadline-Day auf dem europäischen Transfermarkt hat es bereits in sich.

Der ein oder andere Transfer-Hammer bahnt sich an, bei einigen Deals ist die Tinte sogar schon trocken.

Anzeige

Carrasco kehrt zu Atlético Madrid zurück

Letzteres ist beispielsweise bei Yannick Carrasco der Fall. Der Belgier kehrt zu Atlético Madrid zurück.

Carrasco wechselt von Dalian Yifang aus der Chinese Super League auf Leihbasis in die spanische Hauptstadt.

Der Flügelstürmer spielte bereits von 2015 bis 2018 bei Atlético. Er lieferte zumeist starke Leistungen, weswegen sein Wechsel nach China Fans wie Experten gleichermaßen überraschten.

Carrasco erzielte in 124 Spielen 23 Tore für die Rojiblancos und gab zudem 13 Vorlagen. Mehrere Klubs, unter anderem wohl auch der FC Bayern, waren an ihm dran.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Für Atlético könnte der WM-Dritte von 2018 bereits am Samstag im Derby gegen Real sein Comeback feiern.

Der Transfer bedeutet wohl, dass Atléti endgültig Abstand von einer Verpflichtung von Edinson Cavani nimmt.

Der wechselwillige Stürmer von Paris Saint-Germain könnte allerdings auch noch bei einem anderen Klub unterkommen. Die Daily Mail berichtet, dass der FC Chelsea an einem Transfer interessiert wäre.

Borussia Dortmund mit zwei weiteren Transfers

Borussia Dortmund rundete mit zwei Transfers den turbulenten Winter ab. Nach der Verpflichtung von Erling Haaland und dem Abschied von Paco Alcácer, konnte der BVB einen weiteren Top-Transfer eintüten.

Alles zum Deadline Day in SPORT1 News Live - Transfermarkt Spezial - heute ab 18.30 Uhr LIVE im TV und im Stream bei SPORT1

Emre Can wechselt nach Informationen von SPORT1 von Juventus Turin zu den Schwarz-Gelben. Er befindet sich bereits zum Medizincheck in Dortmund.

Außerdem gibt die Borussia Jacob Bruun Larsen ab. Der Youngster wechselt nach SPORT1-Informationen zur TSG Hoffenheim.

Selke vor Wechsel nach Bremen

Neben Larsen wechselt wohl auch noch ein weiterer Spieler innerhalb der Bundesliga. Nach Informationen der DeichStube schließt sich Davie Selke Werder Bremen an.

Der kicker berichtet, dass die Bremer den Stürmer bis 2021 von Hertha BSC ausliehen und danach eine verpflichtende Kaufoption von 15 Millionen Euro ziehen müssen.

Arsenal holt Cédric Soares

Auch der FC Arsenal hat auch noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Die Gunners verpflichten den Rechtsverteidiger Cédric Soares von Ligakonkurrent FC Southampton. Das gab der Klub am Freitagmittag bekannt.

Obwohl der Vertrag des 28-Jährigen im Sommer ausläuft, handelt es sich um eine Leihe. Am Saisonende soll Arsenal dann ein Vorgriffsrecht besitzen, um den dann vereinslosen Portugiesen unter Vertrag zu nehmen.

Als Leihgebühr steht die Summe von sechs Millionen Euro im Raum. Southampton spricht von einer "bedeutenden Leihgebühr".

Gelingt Tottenham ein Transfer-Coup?

Am Deadline Day bahnt sich ein echter Transfer-Hammer an. Laut Informationen der Times ist den Spurs bei Verhandlungen um Gareth Bale ein Durchbruch gelungen.

Demnach seien die Verantwortlichen optimistisch, den Waliser heute zu verpflichten. Tottenham-Boss Daniel Levy soll nach Madrid gereist sein, um mit Reals Präsidenten Florentino Perez zu verhandeln.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Bale war im Jahr 2013 für die damalige Rekordsumme von rund 100 Millionen Euro von den Spurs zu Real Madrid gewechselt. Für den 30-Jährigen wäre es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Zinedine Zidane will Bale allerdings nicht abgeben. "Gareth ist bei uns. Ich ziehe diese Möglichkeit (eines Wechsels, d. Red.) nicht in Betracht. Ich werde weiter auf ihn zählen", zitiert die As den Real-Coach.