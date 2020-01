Angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die internationale Notlage ausgerufen. In China sind der Lungenkrankheit bereits über 200 Menschen zum Opfer gefallen und auch in Deutschland ist der Virus angekommen.

Die Panik, die vielerorts herrscht, beeinflusst nun auch den Deadline Day auf dem Transfermarkt.

Grund ist zum einen, dass die chinesischen Behörden den Start der heimischen Liga - eigentlich am 22. Februar - verlegt haben. Das beeinflusst vor allem die Transfers von Spielern, die nach China wechseln wollten.

Das ist bei Javier Pastore der Fall. Der Corriere dello Sport berichtet, dass der Mittelfeldspieler von AS Rom bereits mit einem chinesischen Erstligisten einig gewesen sein soll, und auch der Klub soll bereits zugestimmt haben. Doch wegen des verspäteten Ligastarts sei ein Wechsel des 30 Jahre alten Argentiniers nun vom Tisch.

Auch Wechsel von Arnautovic platzt

Gleiches gilt für einen Transfer von Marko Arnautovic, allerdings mit anderen Vorzeichen.

Der Österreicher war erst vor sechs Monaten nach Shanghai gewechselt, scheint sich aber dort nicht wohl zu fühlen. Daher hatte der 30-Jährige gehofft, von Shanghai SIPG zu seinem Ex-Klub West Ham United zurückkehren zu können. Auch ihm wurde allerdings der Coronavirus zum Verhängnis.

Das Problem für den früheren Spieler von Werder Bremen: Alle Flüge aus China nach England wurden gestrichen. Daher konnte der Offensivspieler nicht nach London reisen, um einen Deal einzutüten. Das berichtet der Mirror.

Der ohnehin traditionell hektische Deadline Day muss also mit einer weiteren Schwierigkeit klarkommen. Noch bis Mitternacht dürfen Spieler nach Europa wechseln. (Service: So läuft der Deadline Day)