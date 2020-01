Rüstet sich RB Leipzig schon für einen Abgang von Lukas Klostermann, der beim FC Bayern auf der Liste stehen soll?

Benjamin Henrichs vom AS Monaco soll sich mit RB einig sein, nur noch die Klubs müssten auf einen Nenner kommen. Das berichten sowohl Sky als auch Bild.

Anzeige

RB-Manager Markus Krösche äußert sich auch schon recht offen - ein Indiz, dass die Berichte stimmen.

Krösche äußert sich zum Poker um Henrichs

"Der Verein hat bei dem Spieler momentan noch andere Vorstellungen als wir", zitiert ihn die Bild - ansonsten frohlockt er: "Benny kann rechter und linker Außenverteidiger sowie auf der Sechs spielen. Er würde noch mehr Flexibilität in unser Spiel bringen."

Der Deal hängt offenbar einzig und allein an der geforderten Ablösesumme der Monegassen. Die Rede ist von Forderungen zwischen 20 und 25 Millionen Euro.

Henrichs gibt Bayern offenbar einen Korb

Ein neues Detail: Der FC Bayern hätte auch Interesse an Henrichs gehabt, aber nur an einer Leihe - was Henrichs laut Bild abgelehnt hätte. An Leipzig locke ihn besonders die Aussicht, mit Julian Nagelsmann zusammenzuarbeiten.

Erlebe bei MAGENTA SPORT alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League live und die Highlights auf Abruf! | ANZEIGE

Der frühere Leverkusener, der im Sommer 2018 die Bundesliga verließ, war schon mehrfach im Visier von RB, auch schon zu Bayer-Zeiten - nun sieht alles danach aus, dass es ihn nach Sachsen zieht.