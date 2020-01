PSG-Stürmer Edinson Cavani wird in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Wechsel zu Atlético Madrid in Verbindung gebracht.

Noch ist der Transfer nicht wirklich konkret, doch Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat bereits jetzt Bedenken bezüglich eines Wechsels von Cavani nach Spanien geäußert. Die Reds treffen im Champions-League-Achtelfinale auf das Team von Diego Simeone.

"Ich denke, dass Joao Felix und Alvaro Morata bereits gefährlich genug sind", sagte Klopp mit einem Schmunzeln auf einer Pressekonferenz am Freitag. "Sie haben genug gute Stürmer, ich hoffe also, dass sie Cavani nicht verpflichten."

Cavani hatte zuletzt bei Paris Saint-Germain und Trainer Thomas Tuchel seinen Stammplatz verloren. Doch Klopp meinte dazu: "Ich hörte, dass Thomas Tuchel auch sagte, dass er ihn braucht." Cavanis Vertrag läuft am Saisonende aus, in der laufenden Spielzeit erzielte er fünf Treffer in 14 Spielen.

Ob mit oder ohne Cavani, will Liverpool seinen Titel in der Königsklasse verteidigen, müssen sie die Rojiblancos ausschalten.