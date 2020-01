Alcácer weg, Can im Anflug? Das sagen die BVB-Bosse

Lesedauer: 2 Minuten

München - Der BVB-Deal mit Emre Can ist laut "Gazzetta dello Sport" perfekt. Während der Juventus-Profi in Dortmund erwartet wird, ist Paco Alcácer schon in Spanien.