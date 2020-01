Der 1. FC Köln befindet sich im Höhenflug.

Nach vier Siegen in Folge haben die Geißböcke den Tabellenkeller vorerst verlassen. Ein weiterer echter Triumph wäre die Verpflichtung des ehemaligen deutschen Nationalspielers Benedikt Höwedes.

Dass dieser bei dem Traditionsklub auf dem Zettel steht, bestätigte Kölns Geschäftsführer Sport, Horst Heldt, im Gespräch mit SPORT1.

"Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir versuchen, Benedikt nach Köln zu holen", sagte der ehemalige Bundesliga-Profi. Heldt und Höwedes kennen sich bestens aus der gemeinsamen Zeit beim FC Schalke.

Derzeit steht der 31 Jahre alte Verteidiger beim russischen Erstligisten Lokomotive Moskau unter Vertrag. Und genau da liegt laut Heldt das Problem: "Es gibt nach wie vor keine Einigung zwischen dem abgebenden Verein und Benedikt."

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch legte er nach: "Wir müssen uns in Geduld üben", sagte Heldt, der sich aber auch nicht ewig hinhalten lassen will: "Irgendwann ist es auch mal überreizt und wir brauchen Klarheit."

An den Klub aus Moskau ist Höwedes noch bis 2021 gebunden. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf viereinhalb Millionen Euro taxiert.