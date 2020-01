Der 1. FC Köln baggert auf der Suche nach einem Innenverteidiger offenbar an einem Weltmeister.

Nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeiger wollen die Geißböcke Benedikt Höwedes in die Domstadt lotsen.

Anzeige

Der 31 Jahre frühere Schalker, der stark an einem Engagement in Köln interessiert sein soll, spielt seit Ende Juli 2018 bei Lokomotive Moskau und hat dort noch einen Vertrag bis 2021.

Höwedes per Leihe nach Köln?

Der abstiegsbedrohte Bundesligist strebt offenbar eine Leihe bis Saisonende an und soll mit den Russen bereits in konkreten Verhandlungen stehen.

Jetzt das aktuelle Trikot des 1. FC Köln bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Höwedes hatte Schalke Ende August 2017 nach 16 Jahren verlassen und wechselte für eine Spielzeit auf Leihbasis zu Juventus Turin, ehe er nach Moskau weiterzog.

Bereits im November hatte Höwedes in der Bild mit einer Rückkehr in die Bundesliga kokettiert. "Ich bin absolut topfit, habe in der letzten und in der laufenden Saison viel gespielt", sagte Höwedes.

"Es ist natürlich eine erfolgreiche Zeit mit Lok. Aber natürlich hat meine Familie Priorität, daher wäre es schön, vielleicht noch einmal in der Bundesliga zu spielen", fügte der Weltmeister von 2014 hinzu.

Der Abwehrspieler, der auch als Rechtsverteidiger auflaufen kann, absolvierte in der laufenden Saison 15 Partien für Lok in der russischen Liga sowie sechs in der Champions League.