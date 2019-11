Zlatan Ibrahimovic hat womöglich einen neuen Klub gefunden.

Der Schwede postete am Dienstagmorgen auf Instagram ein Trikot von Hammarby IF, auf dem hinten sein Name aufgedruckt ist. Dazu verlinkte er den schwedischen Erstligisten in seinem Post.

Wie das schwedische Medium Fotbollskanalen berichtet, waren Verantwortliche von Hammarby am Montag zu Besuch in Los Angeles. Beim dortigen LA Galaxy hatte der 38-Jährige zuletzt gespielt, sein Vertrag läuft allerdings zum Jahresende aus.

Bei BVB und Milan im Gespräch

"Das ist überraschend, aber ich kann dazu aktuell nicht mehr sagen. Wir haben später in der Woche weitere Informationen, aber aktuell habe ich nicht mehr dazu zu sagen", sagte Love Gustafsson, Pressesprecher von Hammarby Football, zu Svenska Dagbladet.

Ibrahimovic will seine Karriere in Europa fortsetzen. Der Stürmer wurde zuletzt unter anderem bei Borussia Dortmund und dem AC Mailand gehandelt.