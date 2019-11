Borussia Mönchengladbach hat den 2021 auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Florian Neuhaus vorzeitig um drei Jahre bis Juni 2024 verlängert.

Dies teilte der Verein am Dienstagmorgen mit.

Neuhaus ist Vize-Europameister

"Florian hat eine ausgezeichnete Entwicklung hinter sich und ist zu einer festen Größe in unserer Mannschaft geworden. Wir freuen uns, dass wir ihn längerfristig an Borussia binden konnten und dass er unseren Weg in den nächsten Jahren mitgehen wird", wird Sportdirektor Max Eberl auf der Vereinshomepage zitiert.

Neuhaus wechselte im Juni 2017 von 1860 München an den Niederrhein und wurde zunächst für ein Jahr an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Inzwischen zählt er zu den talentiertesten deutschen Youngstern und gilt als kommender A-Nationalspieler.

In der aktuellen Spielzeit kommt der 22-Jährige bis dato auf 16 Pflichtspiel-Einsätze für die Borussia, in denen er einmal traf. Mit der deutschen U21 wurde Neuhaus im Sommer Vize-Europameister.

