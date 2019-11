Der FC Bayern hat U20-Nationalspieler Christian Früchtl weiter an sich gebunden. Der 19 Jahre alte Torhüter verlängerte seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2022.

Dies gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Anzeige

Salihamidzic: "Er hat sich kontinuierlich weiterentwickelt"

"Christian ist ein echter Bayer und hier im Verein groß geworden. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er hat sich kontinuierlich weiterentwickelt - das wollen wir gemeinsam fortsetzen", wird Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf der Vereinshomepage zitiert.

Früchtl, der derzeit dritter Torwart der Münchner ist und regelmäßig bei der 2. Mannschaft in der 3.Liga aufläuft, freut sich sehr und hat große Ziele:

"Es ist ein schönes Gefühl, dass der beste Verein in Deutschland mir dieses Vertrauen schenkt. Ich will mich in dieser Saison weiter in der 3. Liga präsentieren und für die Profis empfehlen. Wenn man tagtäglich mit Weltklasse-Spielern trainiert, reift man auch persönlich. Das ist immer wieder etwas Besonderes für mich."

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

In der aktuellen Spielzeit bestritt der gebürtige Niederbayer bislang 14 Partien für die 2. Mannschaft des deutschen Rekordmeisters in der 3. Liga.

Ausleihe als nächster Schritt

Früchtl-Berater Christian Rößner erklärte die Verlängerung auf Nachfrage von SPORT1 wie folgt: "Die guten Gespräche mit Hasan Salihamidzic waren entscheidend für Christians Verlängerung. Er hat ihm eine gute Perspektive beim FC Bayern aufgezeigt. Er will sich beim FC Bayern behaupten, schlägt sich gut in der 3. Liga und auch das Thema Alexander Nübel schreckt ihn nicht ab."

In der kommenden Saison soll Früchtl den nächsten Schritt wagen. Eine Ausleihe steht dabei im Raum. "Wir beschäftigen uns mit der 1. Liga, der Premier League und Top-Vereinen aus der 2. Liga. Im Frühjahr werden wir uns zusammensetzen und Gespräche führen", erklärte Rößner weiter.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE