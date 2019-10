Es wird wieder fleißig über die Zukunft von Zlatan Ibrahimovic spekuliert. Dass der Schwede ein weiteres Jahr in Kalifornien bei LA Galaxy dranhängt, gilt als unwahrscheinlich.

Nach dem Playoff-Aus gegen Los Angeles FC machte der 38-Jährige nicht unbedingt mit einer Liebesbekundung auf sich aufmerksam: "Stellt euch vor, ich wäre nicht mehr hier. Wenn ich bleibe, ist es gut für die MLS, weil die ganze Welt zuschaut. Wenn ich nicht bleibe, dann wird sich niemand daran erinnern, was die MLS überhaupt ist."

Seine nächste Station könnte wieder in Europa liegen. Der Gazzetta dello Sport sagte er unlängst, Italien sei sein "zweites Zuhause und ich kann mir gut vorstellen, zurückzukommen".

Ein möglicher Interessent könnte die SSC Neapel sein. Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis würde sich über eine Ibrahimovic-Verpflichtung freuen: "Es hängt nur von ihm ab. Wir haben schon vor ein paar Monaten gesprochen."

Ibrahimovic mit Botschaft an Spanien

Doch nicht nur die SSC ist heiß auf den exzentrischen Stürmer, auch der FC Bologna ist laut der Gazzetta dello Sport an einem Transfer interessiert. Trainer Sinisa Mihajlovic legte Ibrahimovic ein Engagement in Bologna nahe. Angesprochen auf das Gerücht sagte der Schwede dem italienischen Sportblatt vielsagend: "Sinisa ist ein Freund. Wenn ich mich für Bologna entscheide, dann wäre es nur für ihn."

Am Montagmittag jedoch postete Ibrahimovic ein mysteriöses Video, das auf eine Zukunft in Spanien hindeuten könnte. "Hola Espana, wisst ihr was? Ich komme zurück", sagte der 38-Jährige darin. Ob es ein Marketing-Gag ist oder ein Fingerzeig für seine nächste Spielstätte, blieb zunächst unklar.

Schon in der Vergangenheit teilte der Schwede des Öfteren geheimnisvolle Videos, die letztlich meist Werbezwecken dienten.