Der FC Barcelona wird weiterhin versuchen, Neymar zurückzuholen.

"Solange er kommen will, werden wir alles tun, was wir können, damit er zu uns kommt", sagte Barca-Klubvorstand Javier Bordas der kolumbianischen Nachrichtenagentur EFE. Er betonte aber, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen müssen.

Anzeige

Im Winter werde wohl ein neuer Anlauf erfolgen, so Bodas. "Wir werden sehen. Im Fußball kann sich jeder verändern, aber Neymar ist Neymar." Die Situation des Brasilianers sei ein "Sonderfall". Bordas erklärte: "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und will zu Barca kommen. Er hat sich in Paris nicht eingelebt, er hat sich geirrt. Das hat er selbst gesagt."

Auch Neymars Vater und Berater, Neymar senior, hat klargestellt, dass ein Transfer nicht zu den Akten gelegt worden ist. "Ein Brasilianer will nur dort sein, wo er glücklich ist, und er war in Barcelona sehr glücklich. Als seine Freunde ihn fragten, ob er zurückkommen wolle, hat ihn das berührt."

Außerdem blickte er zurück auf die gescheiterten Verhandlungen im Sommer: "Es gab keine Kündigungsklausel, und das machte die Sache sehr schwierig. Wir haben uns bemüht, einen Punkt der Übereinstimmung zu finden. Wir haben unser Bestes für ihn getan."