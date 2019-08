Der VfB Stuttgart hat auf die Verletzung von Innenverteidiger Marcin Kaminski reagiert und einen Verteidiger des FC Liverpool ausgeliehen.

Nathaniel Philips verstärkt die Schwaben-Defensive demnach in der neuen Saison. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat zeigt sich zufrieden mit dem Transfer: "Mit Nathaniel Phillips verpflichten wir einen jungen englischen Innenverteidiger, der schon in der vergangenen Saison vor dem Sprung in die Profimannschaft des FC Liverpool stand."

Der 22-Jährige hatte den Sprung zu Jürgen Klopp in den Profikader der Reds bisher nicht geschafft und kam ausschließlich für die U23 zum Einsatz. In Stuttgart soll er nun mehr Spielzeit bekommen: "Wir sind davon überzeugt, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um nach der Verletzung von Marcin Kaminski schnell ein wichtiger Faktor auf der Innenverteidiger-Position zu werden", so Mislintat.